Всього кілька хвилин – і готово: швидкий рецепт масляного пирога
12 жовтня 2022 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:cztery fajery
Масляний пиріг нашвидкуруч— чудовий десерт, який можна приготувати на вихідні або після роботи. Це так смачно, що ваші рідні точно попросять добавки.
Щоб приготувати масляний пиріг, вам знадобляться масло, вершки, яйця, борошно, цукор і розпушувач, а також близько 15 хвилин часу.
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Рецепт масляного пирога
Час: 70 хвилин
Порцій: 4
Дуже смачно / Фото cztery fajery
Інгредієнти:
- 350 грамів цукру;
- 4 великих яйця;
- 200 грамів м’якого вершкового масла;
- 240 грамів вершків 36%;
- 16 грамів розпушувача;
- 400 грамів борошна;
- щіпка солі;
- додатково цукровий пісок для посипання, за бажанням можна змішати з декількома щіпками кориці.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром до пишної консистенції.
- Додайте м’яке вершкове масло і збивайте приблизно 10 хвилин.
- Зменшіть швидкість міксера, влийте вершки і перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Змішайте борошно з сіллю і розпушувачем. Додайте в тісто і ретельно перемішайте. Тісто вийде досить густе.
- Вилийте тісто у форму, застелену папером для випічки. Розрівняйте і за бажанням посипте цукром.
- Поставте тісто в духовку, розігріту до 180 – 185 градусів, і випікайте приблизно 40 хвилин.
- Пиріг повинен досить добре пропектися зверху до золотистого кольору.
Смачного!