Пиріг з кабачком, шинкою і сиром: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

27 січня 2021 , 20:35
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Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне. Кулінарний експерт пропонує – пиріг з кабачком, шинкою і сиром. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.

Джерело: інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачного пирога з кабачком, шинкою і сиром, який сподобається всій родині.

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Рецепт пирога з кабачком, шинкою і сиром

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 3 яйця;
– 130 грамів нежирного йогурту;
– сіль, перець;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів вареної шинки;
– 250 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 морквини.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Помийте кабачок, натріть на грубій тертці, моркву – наріжте соломкою.
  3. Сир і шинку наріжте кубиками.
  4. У мисці збийте яйця з йогуртом, додайте сіль, перець, соняшникову олію, перемішайте. Далі – додайте молоко, терті кабачки, нарізану моркву, сир, варену шинку, борошно і розпушувач, перемішайте.
  5. Викладіть тісто у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів і відправте запікатись на одну годину.
  6. Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!

Пиріг з кабачком, шинкою і сиром рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: