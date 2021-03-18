Пиріг з куркою і цибулею у вершковому соусі: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт пирога з куркою і цибулею у вершковому соусі. Як правильно приготувати, читайте – у матеріалі.
Пиріг з ніжним курячим м'ясом у вершковому соусі – надзвичайно смачний, який можна подавати у будні та свята. Золота хрумка скоринка зверху, соковитий та м'який у середині – сподобається всім.
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Рецепт пирога
Інгредієнти:
– 400-500 грамів курячого філе;
– 100-150 грамів грибів (печериці);
– 2 стебла порею;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 4-5 столові ложки сметани 15-20% (або вершки 33%);
– 250 грамів листкового тіста;
– сіль;
– перець.
- Для приготування пирога ретельно помийте куряче філе, наріжте невеликими кубиками.
- Порей помийте, наріжте кільцями. Гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Почистіть часник, подрібніть ножем, пропустіть через часниковий прес.
- Для приготування соусу на пательні на маленькому вогні розтопіть вершкове масло, викладіть часник, помішуючи протягом однієї хвилини, зніміть з вогню. Далі – додайте борошно, тонкою цівкою влийте гаряче молоко. Соус перемішайте до однорідної консистенції, доведіть до кипіння на маленькому вогні, помішуючи протягом 3 хвилин.
- У соус викладіть м'ясо, додайте сметану або вершки, сіль, перець, перемішайте, накрийте кришкою, тушкуйте 10 хвилин, додайте гриби, готуйте ще 5-7 хвилин.
- Пательню зніміть з вогню, додайте порей, перемішайте. Все викладіть у форму для запікання.
- Листкове тісто розкатайте у тонкий корж, наріжте довгими смужками, шириною 2,5-3 см.
- Накрийте форму для запікання так, щоб краї смужок трохи заходили одна на одну, зайві краї зріжте. Зверху тісто змастіть яєчним жовтком.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!