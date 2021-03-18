Пиріг з куркою і цибулею у вершковому соусі: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт пирога з куркою і цибулею у вершковому соусі. Як правильно приготувати, читайте – у матеріалі.

Пиріг з ніжним курячим м'ясом у вершковому соусі – надзвичайно смачний, який можна подавати у будні та свята. Золота хрумка скоринка зверху, соковитий та м'який у середині – сподобається всім.

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Рецепт пирога

Для приготування пирога ретельно помийте куряче філе, наріжте невеликими кубиками. Порей помийте, наріжте кільцями. Гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками. Почистіть часник, подрібніть ножем, пропустіть через часниковий прес. Для приготування соусу на пательні на маленькому вогні розтопіть вершкове масло, викладіть часник, помішуючи протягом однієї хвилини, зніміть з вогню. Далі – додайте борошно, тонкою цівкою влийте гаряче молоко. Соус перемішайте до однорідної консистенції, доведіть до кипіння на маленькому вогні, помішуючи протягом 3 хвилин. У соус викладіть м'ясо, додайте сметану або вершки, сіль, перець, перемішайте, накрийте кришкою, тушкуйте 10 хвилин, додайте гриби, готуйте ще 5-7 хвилин. Пательню зніміть з вогню, додайте порей, перемішайте. Все викладіть у форму для запікання. Листкове тісто розкатайте у тонкий корж, наріжте довгими смужками, шириною 2,5-3 см. Накрийте форму для запікання так, щоб краї смужок трохи заходили одна на одну, зайві краї зріжте. Зверху тісто змастіть яєчним жовтком. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 400-500 грамів курячого філе;– 100-150 грамів грибів (печериці);– 2 стебла порею;– 2 зубчики часнику;– 50 грамів вершкового масла 82%;– 300 мілілітрів молока 2,5%;– 4-5 столові ложки сметани 15-20% (або вершки 33%);– 250 грамів листкового тіста;– сіль;– перець.