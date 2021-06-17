Ароматний пиріг з черешнею: рецепт з пісочного тіста

17 червня 2021 , 12:25
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Джерело:

24 канал

У сезон черешні можна готувати запашну випічку до чаю. Ми підготували для вас рецепт літнього пирога з пісочного тіста, який ви можете легко приготувати в домашніх умовах.

Пиріг з черешнею готують з пісочного тіста та свіжої черешні. Солодку випічку можна подавати до столу у будні або на свята.

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За бажанням задекоруйте десерт цукровою пудрою або листочками м'яти. 

Як приготувати пиріг з черешнею

  • Час: 1 година 55 хвилин
  • Порції: 4 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 257 ккал
Інгредієнти для тіста:
– 320 грамів борошна;
– 180 грамів вершкового масла 82%;
– 1 яйце;
– 100 грамів сметани 15 – 20%;
– дрібка солі.
Інгредієнти для начинки:
– 500- 600 грамів черешні;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– ванільний цукор;
– 1 столова ложка крохмалю;
– жовток;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте сіль, сметану, яйце, перемішайте. Далі – додайте борошно, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 – 40 хвилин.

Тісто для пирога/ Фото Unsplash

  1. Черешню ретельно помийте, почистіть від кісточок.
  2. У мисці змішайте ягоди з цукром, додайте ванільний цукор, крохмаль.
  3. Тісто розкатайте, викладіть на дно форми. Зверху викладіть черешню.
  4. Другу частину тіста розкатайте, наріжте смужками, викладіть зверху.

Начинка з черешні для пирога/ Фото Pexels

  1. Окремо збийте жовток, змастіть зверху пиріг.
  2. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.

Пиріг з черешнею / Фото Unsplash

  1. Дістаньте готовий пиріг, задекоруйте цукровою пудрою. Розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева