Ароматний пиріг з черешнею: рецепт з пісочного тіста

У сезон черешні можна готувати запашну випічку до чаю. Ми підготували для вас рецепт літнього пирога з пісочного тіста, який ви можете легко приготувати в домашніх умовах.

Пиріг з черешнею готують з пісочного тіста та свіжої черешні. Солодку випічку можна подавати до столу у будні або на свята.

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За бажанням задекоруйте десерт цукровою пудрою або листочками м'яти.

Як приготувати пиріг з черешнею

Час: 1 година 55 хвилин

1 година 55 хвилин Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 257 ккал

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте сіль, сметану, яйце, перемішайте. Далі – додайте борошно, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 – 40 хвилин.

– 320 грамів борошна;– 180 грамів вершкового масла 82%;– 1 яйце;– 100 грамів сметани 15 – 20%;– дрібка солі.– 500- 600 грамів черешні;– 2 – 3 столові ложки цукру;– ванільний цукор;– 1 столова ложка крохмалю;– жовток;– 1 столова ложка цукрової пудри.

Тісто для пирога/ Фото Unsplash

Черешню ретельно помийте, почистіть від кісточок. У мисці змішайте ягоди з цукром, додайте ванільний цукор, крохмаль. Тісто розкатайте, викладіть на дно форми. Зверху викладіть черешню. Другу частину тіста розкатайте, наріжте смужками, викладіть зверху.

Начинка з черешні для пирога/ Фото Pexels

Окремо збийте жовток, змастіть зверху пиріг. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.

Пиріг з черешнею / Фото Unsplash