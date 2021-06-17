Ароматний пиріг з черешнею: рецепт з пісочного тіста

У сезон черешні можна готувати запашну випічку до чаю. Ми підготували для вас рецепт літнього пирога з пісочного тіста, який ви можете легко приготувати в домашніх умовах.
Пиріг з черешнею готують з пісочного тіста та свіжої черешні. Солодку випічку можна подавати до столу у будні або на свята.
Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі
За бажанням задекоруйте десерт цукровою пудрою або листочками м'яти.
Як приготувати пиріг з черешнею
- Час: 1 година 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 257 ккал
– 320 грамів борошна;
– 180 грамів вершкового масла 82%;
– 1 яйце;
– 100 грамів сметани 15 – 20%;
– дрібка солі.
Інгредієнти для начинки:
– 500- 600 грамів черешні;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– ванільний цукор;
– 1 столова ложка крохмалю;
– жовток;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте сіль, сметану, яйце, перемішайте. Далі – додайте борошно, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 – 40 хвилин.
Тісто для пирога/ Фото Unsplash
- Черешню ретельно помийте, почистіть від кісточок.
- У мисці змішайте ягоди з цукром, додайте ванільний цукор, крохмаль.
- Тісто розкатайте, викладіть на дно форми. Зверху викладіть черешню.
- Другу частину тіста розкатайте, наріжте смужками, викладіть зверху.
Начинка з черешні для пирога/ Фото Pexels
- Окремо збийте жовток, змастіть зверху пиріг.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.
Пиріг з черешнею / Фото Unsplash
- Дістаньте готовий пиріг, задекоруйте цукровою пудрою. Розріжте на порції. Смачного!