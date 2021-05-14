Ароматний відкритий пиріг з корисними овочами: спаржею, томатами, грибами у вершковому соусі та тертим сиром, сподобається усій вашій родині. Також можете додати бекон або курятину.
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Пиріг з грибами, спаржею і томатами
Порції: 6-8
- У мисці змішайте м'яке вершкове масло з яйцем, додайте воду, сіль, воду, борошно, перемішайте. Замісіть тісто, відправте у холодильник на 30 хвилин.
- Спаржу ретельно помийте, відріжте тверді краї нижньої частини стебла, викладіть у тарілку, залийте окропом, залиште на 2-3 хвилини.
- Гриби, томати, помийте, наріжте скибочками.
- Цибулю, почистіть, подрібніть ножем, обсмажте протягом 5 хвилин на пательні з олією, додайте гриби.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У мисці збийте яйця з вершками, додайте тертий сир.
- Розкатайте тісто, викладіть у форму для запікання, зверху викладіть спаржу, гриби, цибулю, томати, вилийте збиті вершки.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин.
- Викладіть на тарілку, залиште для охолодження. Розріжте на порції. Смачного!