Пиріг з сиром та грибами: домашній рецепт

Якщо думаєте, що приготувати на вечерю. Ми підготували для вас рецепт пирога з сиром та грибами, який ви легко зможете приготувати вдома.
Ніжний пиріг з грибами та сиром – чудовий вибір для сімейної вечері. Також можете додати будь-які овочі та зелень.
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Рецепт пирогаІнгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки води;
– сіль. Для начинки:
– 300 грамів грибів (печериці);
– 1 цибуля;
– 2 томати;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 150 мілілітрів вершків 10-15%;
– 2 яйця;
– 120 грамів сиру;
– сіль.
Порції: 6
- У глибокій мисці з'єднайте розм'якшене вершкове масло з яйцем, сіллю, водою і борошном. Замісіть тісто, залиште у холодильнику на 30 хвилин.
- Гриби, томати помийте, почистіть цибулю, викладіть у миску перемішайте, додайте сіль, обсмажте на пательні з олією протягом 5-7 хвилин.
- Охолоджене тісто розкатайте, викладіть на дно форму, зверху викладіть грибну начинку.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У мисці збийте вершки з яйцями, додайте тертий сир, додайте у пиріг.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розріжте на порції. Смачного!