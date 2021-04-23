Як приготувати пиріг з вишнями: домашній рецепт

Ароматний пиріг з вишнями можна подавати на сніданок або на десерт. Він легкий у приготуванні. Обов'язково спробуйте.
Смачний, пишний та соковитий пиріг сподобається всій вашій родині, особливо дітям. До випічки ви можете додавати будь-які ягоди заморожені, найкраще – свіжі.
Читайте також Банановий пиріг: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Рецепт пирога
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна;
– 300 грамів вишні без кісточок (замороженої);
– 4 яйця;
– розпушувач;
– 200 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 150 грамів сметани 15-20%;
– 30 грамів цукрової пудри;
– сіль.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач, перемішайте.
- Розтопіть вершкове масло.
- Заздалегідь розморозьте вишні.
- У мисці збийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, додайте тепле вершкове масло, сметану, поступово додавайте борошно, перемішайте тісто.
- Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху – вишні.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45-55 хвилин до готовності.
- Викладіть пиріг, залиште для охолодження, задекоруйте цукровою пудрою, розріжте на порції. Смачного!