За 20 хвилин: як приготувати яблучний пиріг у склянці

23 січня 2023, 18:22
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Джерело:

prakty kulinarni

Швидкі рецепти – це особлива частина кулінарного мистецтва. Вона дозволяє не тільки економити час, а й насолодитися улюбленими стравами, навіть якщо йдеться про пиріг.

Яблучний пиріг у склянках – це експрес-смаколик, які врятують, коли гості вже на порозі або часу на приготування солоденького вкрай мало. Такий яблучний пиріг – не лише смачний десерт, а й неймовірний сніданок.

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Рецепт яблучного пирога у склянці

Час: 20 хвилин
Порцій: 8

Експрес десерт / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 400 грамів яблук;
  • 250 грамів вівсяних швидкого приготування;
  • 1 столова ложка масла;
  • 1 столова ложка рослинної олії;
  • 1,5 чайної ложки кориці;
  • 3 столові ложки кленового сиропу;
  • 120 грамів маскарпоне;
  • 150 грамів густого йогурту;
  • кілька крапель улюбленого ароматизатора (ваніль, мигдаль) або 3 столові ложки лікеру;
  • кориця для посипання.

Приготування:

  1. Промийте яблука та вийміть серцевину, поставте у духовці 15 хвилин при 200 градусах.
  2. Висипте в сковороду вівсянку, додайте вершкове масло та олію. Тушкуйте на повільному вогні 5 – 6 хвилин, часто помішуючи. Додайте корицю і кленовий сироп.
  3. Перемішайте, зніміть з вогню та остудіть.
  4. Приготуйте крем: змішайте маскарпоне з йогуртом і ароматизатором або лікером.
  5. Поставте в холодильник або морозилку на кілька хвилин.
  6. Приготуйте високі склянки, покладіть у шари гранулу та яблука.
  7. Зверху викладіть крем та посипте корицею.

Ідея
Яблучний пиріг у склянках – це десерт, який можна приготувати заздалегідь. Він добре зберігатиметься в холодильнику протягом 2 днів.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська