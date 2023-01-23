За 20 хвилин: як приготувати яблучний пиріг у склянці

Швидкі рецепти – це особлива частина кулінарного мистецтва. Вона дозволяє не тільки економити час, а й насолодитися улюбленими стравами, навіть якщо йдеться про пиріг.

Яблучний пиріг у склянках – це експрес-смаколик, які врятують, коли гості вже на порозі або часу на приготування солоденького вкрай мало. Такий яблучний пиріг – не лише смачний десерт, а й неймовірний сніданок.

До теми Без яєць, борошна та молока: особливе печиво з двох інгредієнтів

Рецепт яблучного пирога у склянці

Час: 20 хвилин

Порцій: 8

Експрес десерт / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

400 грамів яблук;

250 грамів вівсяних швидкого приготування;

1 столова ложка масла;

1 столова ложка рослинної олії;

1,5 чайної ложки кориці;

3 столові ложки кленового сиропу;

120 грамів маскарпоне;

150 грамів густого йогурту;

кілька крапель улюбленого ароматизатора (ваніль, мигдаль) або 3 столові ложки лікеру;

кориця для посипання.

Приготування:

Промийте яблука та вийміть серцевину, поставте у духовці 15 хвилин при 200 градусах. Висипте в сковороду вівсянку, додайте вершкове масло та олію. Тушкуйте на повільному вогні 5 – 6 хвилин, часто помішуючи. Додайте корицю і кленовий сироп. Перемішайте, зніміть з вогню та остудіть. Приготуйте крем: змішайте маскарпоне з йогуртом і ароматизатором або лікером. Поставте в холодильник або морозилку на кілька хвилин. Приготуйте високі склянки, покладіть у шари гранулу та яблука. Зверху викладіть крем та посипте корицею.