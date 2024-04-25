Пиріг буде гарний та пишний. Ви можете прикрасити десерт на свій смак – глазур'ю з шоколаду, сметанним кремом або цукровою пудрою.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Пиріг "Зебра" на кефірі
- Час: 6
- Порцій: 45 хвилин
Приготування:
- У збиті з цукром яйця вилийте склянку кефіру. Змішайте міксером або вінчиком.
- Потім додайте олію, сіль і ванілін для аромату.
- Погасіть соду оцтом та відправте до яєчної суміші. Перемішайте та додайте пшеничне борошно. Добре розмішуйте, щоб уникнути утворення грудочок.
- Потім розділіть тісто на 2 частини. В одну з них додайте какао та перемішайте.
- У змащену олією чи маслом форму вилийте тісто – спочатку 2 столові ложки шоколадного, а потім прямо на нього викладіть 2 столові ложки звичайного тіста. Продовжуйте, поки не закінчиться тісто.
- Випікайте пиріг 45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.