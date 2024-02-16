Швидкий і простий рецепт: розкішні пиріжки з кислою капустою "Баба Єлька"
16 лютого 2024, 18:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Пухкі пиріжки – завжди вдала ідея. А пиріжки, які готуються просто і швидко, – це ще краще.
М'яке тісто з картопляним пюре здатне підкорити багатьох. Кисленька капуста лише підкреслить його ніжний смак.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо мереживні млинці на окропі
Пиріжки з кислою капустою "Баба Єлька"
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 1 кілограм картопляного пюре;
– 150 мілілітрів молока 3,2%;
– 250 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 4 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки солі.
Для начинки:
– 1 цибулина;
– 1 кілограм квашеної капусти;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Для картопляного пюре очищену й добре вимиту картоплю відваріть до готовності. Злийте зайву воду та розімніть картоплю товкачиком.
- Очищену цибулю наріжте дрібно. Разом із квашеною капустою та олією протушкуйте 15 хвилин.
- Збийте яйця виделкою та перемішайте їх із картопляним пюре. Додайте борошна, посоліть та перемішайте.
- Дошку або стільницю посипте борошном та замісіть тісто. Коли в ньому не лишиться грудочок, обкачайте тісто в борошні та сформуйте довгу ковбасу.
- Наріжте тісто на однакові шматочки завтовшки 3 сантиметри кожен. Розплескайте їх руками та накладіть начинку з капусти й цибулі. Заліпіть кожен пиріжок.
- Розігрійте на пательні олію. Розплескайте зліплені пиріжки так, щоб вони займали всю поверхню вашої долоні. Обережно опустіть їх на пательню.
- Смажте до рум'яності на середньому вогні, періодично перевертаючи.