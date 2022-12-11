Пиріжки на пару з начинкою з капусти та фаршу

Пиріжки – це завжди хороша ідея для швидкого перекусу до чаю чи компоту. Начинками для них можуть бути як ягоди чи фрукти, варення, або ж соковитий фарш чи овочевий мікс.

Пиріжки за рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька можна готувати на пару, а можна й у духовці. Результат буде вражаючий, який з варіантів ви б не обрали.

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Шеф-кухар обрав для пиріжків начинку з білоголової капусти та соковитого м'ясного фаршу.

Рецепт пиріжків на пару

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8 штук

– 700 грамів пшеничного борошна;– 400 грамів теплої води;– 25 грамів свіжих дріжджів;– 1 чайна ложка солі;– 2 чайні ложки цукру;– 3 столові ложки олії.

Приготування:

У мисці змішуємо цукор, сіль, теплу воду та дріжджі. Перемішуємо до розчинення інгредієнтів.

Вливаємо олію, додаємо борошно та замішуємо тісто.

Викладаємо його у миску змащену олією та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо в теплому місці, щоб тісто підросло.

Рецепт начинки для пиріжків

– 500 грамів м'ясного фаршу;– ріпчаста цибуля;– 700 грамів білоголової капусти;– 100 грамів зеленої цибулі;– 4 зубчики часнику;– 1 чайна ложка солі;– 1 чайна ложка чорного перцю;– 2 чайні ложки меленого коріандру;– 2 чайні ложки копченої паприки.

Приготування:

Шинкуємо капусту, підсолюємо та перемішуємо руками. Обсмажуємо фарш і нарізану кубиком цибулю. З’єднуємо всі інгредієнти, попередньо віджавши капусту.

Додаємо нарізану зелену цибулю, всі спеції, натираємо часник, перемішуємо і відставляємо, щоб начинка охолола.

Розділяємо тісто на рівні частини, розкачуємо та викладаємо начинку. Защипаємо краї та формуємо пиріжки.

Змастіть решітку пароварки олією та викладіть пиріжки. Готуємо на пару або в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.

Нехай смакує!