Пиріжки на пару з начинкою з капусти та фаршу

11 грудня 2022, 12:59
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Пиріжки – це завжди хороша ідея для швидкого перекусу до чаю чи компоту. Начинками для них можуть бути як ягоди чи фрукти, варення, або ж соковитий фарш чи овочевий мікс.

Пиріжки за рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька можна готувати на пару, а можна й у духовці. Результат буде вражаючий, який з варіантів ви б не обрали.

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Шеф-кухар обрав для пиріжків начинку з білоголової капусти та соковитого м'ясного фаршу.

Рецепт пиріжків на пару

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8 штук
Інгредієнти:
 – 700 грамів пшеничного борошна;
 – 400 грамів теплої води;
 – 25 грамів свіжих дріжджів;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 2 чайні ложки цукру;
 – 3 столові ложки олії.

Приготування:

  • У мисці змішуємо цукор, сіль, теплу воду та дріжджі. Перемішуємо до розчинення інгредієнтів.
  • Вливаємо олію, додаємо борошно та замішуємо тісто.
  • Викладаємо його у миску змащену олією та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо в теплому місці, щоб тісто підросло.

Рецепт начинки для пиріжків

Інгредієнти для начинки:
 – 500 грамів м'ясного фаршу;
 – ріпчаста цибуля;
 – 700 грамів білоголової капусти;
 – 100 грамів зеленої цибулі;
 – 4 зубчики часнику;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1 чайна ложка чорного перцю;
 – 2 чайні ложки меленого коріандру;
 – 2 чайні ложки копченої паприки.

Приготування:

  • Шинкуємо капусту, підсолюємо та перемішуємо руками. Обсмажуємо фарш і нарізану кубиком цибулю. З’єднуємо всі інгредієнти, попередньо віджавши капусту.
  • Додаємо нарізану зелену цибулю, всі спеції, натираємо часник, перемішуємо і відставляємо, щоб начинка охолола.
  • Розділяємо тісто на рівні частини, розкачуємо та викладаємо начинку. Защипаємо краї та формуємо пиріжки.
  • Змастіть решітку пароварки олією та викладіть пиріжки. Готуємо на пару або в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак