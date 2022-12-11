Пиріжки на пару з начинкою з капусти та фаршу
11 грудня 2022, 12:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Пиріжки – це завжди хороша ідея для швидкого перекусу до чаю чи компоту. Начинками для них можуть бути як ягоди чи фрукти, варення, або ж соковитий фарш чи овочевий мікс.
Пиріжки за рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька можна готувати на пару, а можна й у духовці. Результат буде вражаючий, який з варіантів ви б не обрали.
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Шеф-кухар обрав для пиріжків начинку з білоголової капусти та соковитого м'ясного фаршу.
Рецепт пиріжків на пару
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8 штук
– 700 грамів пшеничного борошна;
– 400 грамів теплої води;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 столові ложки олії.
Приготування:
- У мисці змішуємо цукор, сіль, теплу воду та дріжджі. Перемішуємо до розчинення інгредієнтів.
- Вливаємо олію, додаємо борошно та замішуємо тісто.
- Викладаємо його у миску змащену олією та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо в теплому місці, щоб тісто підросло.
Рецепт начинки для пиріжківІнгредієнти для начинки:
– 500 грамів м'ясного фаршу;
– ріпчаста цибуля;
– 700 грамів білоголової капусти;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного перцю;
– 2 чайні ложки меленого коріандру;
– 2 чайні ложки копченої паприки.
Приготування:
- Шинкуємо капусту, підсолюємо та перемішуємо руками. Обсмажуємо фарш і нарізану кубиком цибулю. З’єднуємо всі інгредієнти, попередньо віджавши капусту.
- Додаємо нарізану зелену цибулю, всі спеції, натираємо часник, перемішуємо і відставляємо, щоб начинка охолола.
- Розділяємо тісто на рівні частини, розкачуємо та викладаємо начинку. Защипаємо краї та формуємо пиріжки.
- Змастіть решітку пароварки олією та викладіть пиріжки. Готуємо на пару або в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.
Нехай смакує!