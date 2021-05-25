Мак пиріг вдома: рецепт пиріжків з яблуками за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

25 травня 2021 , 17:54
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів нереально крутий рецепт – Мак пиріг з яблуками наче з Макдональдзу! Ви з легкістю можете приготувати улюблений смаколик вдома, а начинку обирайте на ваш смак.

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За рецептом шеф-кухаря та ресторатора Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома Мак пиріг з вишнею чи яблуками та здивуєте своїх близьких неймовірними пиріжками, як у МакДональдзі.

Рецепт Мак пирога вдома з яблуком і вишнею

Інгредієнти для начинки:
 – 200 г вишень;
 – 2 ст. л цукрової пудри;
 – 1 ст. л крохмалю;
 – 2 яблука;
 – 2 ст. л вершкового масла;
 – 50 г коричневого цукру;
 – 1 ч. л кориці;
 – ¼ ч. л солі;
 – сік половини лимона.
Додатково:
 – готове листкове тісто;
 – яйце;
 – олія для фритюру.
  1. Для приготування начинки для пиріжків розтопіть в невеликій каструлі вершкове масло, додайте нарізані шматочками яблука без шкірки, коричневий цукор, лимонний сік, корицю, крохмаль та сіль.
  2. Доведіть яблучну начинку до кипіння, трішки проваріть та зніміть з вогню.
  3. Накрийте яблучну начинку шаром харчової плівки та залишіть охолоджуватися.
  4. Для приготування вишневої начинки відправте вишню в каструлю, додайте цукрову пудру, коричневий цукор, крохмаль. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. 
  5. Накрийте вишневу начинку шаром харчової плівки та залишіть охолоджуватися.
  6. Листкове тісто трішки розкачайте скалкою.
  7. Розріжте готове листкове тісто на прямокутники, половину змажте яйцем та викладіть начинку. Іншою половиною нарізаного тіста без яйця накрийте пиріжок та защепіть виделкою краї.
  8. Нагрійте олію в фритюрі або сковорідці та обсмажте пиріжки до золотистої скоринки. 
  9. Готові пиріжки посипте цукром та подавайте до столу. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак