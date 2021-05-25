Мак пиріг вдома: рецепт пиріжків з яблуками за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів нереально крутий рецепт – Мак пиріг з яблуками наче з Макдональдзу! Ви з легкістю можете приготувати улюблений смаколик вдома, а начинку обирайте на ваш смак.
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За рецептом шеф-кухаря та ресторатора Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома Мак пиріг з вишнею чи яблуками та здивуєте своїх близьких неймовірними пиріжками, як у МакДональдзі.
Рецепт Мак пирога вдома з яблуком і вишнеюІнгредієнти для начинки:
– 200 г вишень;
– 2 ст. л цукрової пудри;
– 1 ст. л крохмалю;
– 2 яблука;
– 2 ст. л вершкового масла;
– 50 г коричневого цукру;
– 1 ч. л кориці;
– ¼ ч. л солі;
– сік половини лимона.
Додатково:
– готове листкове тісто;
– яйце;
– олія для фритюру.
- Для приготування начинки для пиріжків розтопіть в невеликій каструлі вершкове масло, додайте нарізані шматочками яблука без шкірки, коричневий цукор, лимонний сік, корицю, крохмаль та сіль.
- Доведіть яблучну начинку до кипіння, трішки проваріть та зніміть з вогню.
- Накрийте яблучну начинку шаром харчової плівки та залишіть охолоджуватися.
- Для приготування вишневої начинки відправте вишню в каструлю, додайте цукрову пудру, коричневий цукор, крохмаль. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.
- Накрийте вишневу начинку шаром харчової плівки та залишіть охолоджуватися.
- Листкове тісто трішки розкачайте скалкою.
- Розріжте готове листкове тісто на прямокутники, половину змажте яйцем та викладіть начинку. Іншою половиною нарізаного тіста без яйця накрийте пиріжок та защепіть виделкою краї.
- Нагрійте олію в фритюрі або сковорідці та обсмажте пиріжки до золотистої скоринки.
- Готові пиріжки посипте цукром та подавайте до столу. Смачного!