Мак пиріг вдома: рецепт пиріжків з яблуками за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

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Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів нереально крутий рецепт – Мак пиріг з яблуками наче з Макдональдзу! Ви з легкістю можете приготувати улюблений смаколик вдома, а начинку обирайте на ваш смак.