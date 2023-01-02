Смакуватимуть, як у бабусі: рецепт пишних та оксамитових пампухів, які тануть у роті
2 січня 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:haps
Пампухи – головний десерт різдвяного столу. У кожного є свої секрети приготування цього смаколика, якого з нетерпінням очікують як дорослі, так і діти.
Ніжні та пухкі пампухи – це особливий смак, яким кожен з нас захоплюється ще з дитинства. Вони є символом свята та родинного затишку, а зупинити себе, аби не взяти зі столу ще один смаколик майже неможливо.
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Рецепт ніжних пампухів
Час: 3 години
Порцій: 8
Незабутній смак свята / Фото Slodki Blog
Інгредієнти:
- 1 кілограм борошна;
- 0,5 літра теплого молока;
- 50 грамів свіжих дріжджів;
- 8 столових ложок цукру;
- 1 яйце;
- 6 жовтків;
- пачка ванільного цукру;
- дрібка солі;
- 100 грамів розтопленого вершкового масла;
- трішки горілки або рому.
Приготування:
- У велику миску наливаємо тепле молоко. Додаємо подрібнені дріжджі і цукор, добре перемішуємо, накриваємо тканиною та залишаємо у теплому місці на 20 – 25 хвилин.
- Додаємо просіяне борошно, сіль та ванільний цукор. Після цього додаємо збите яйце, жовтки та трішки алкоголю, щоб пампухи не вбирали олію під час смаження. Замішуємо тісто.
- У процесі замішування поступово вливаємо розтоплене масло. Коли тісто почне відлипати від рук, злегка присипаємо його борошном, накриваємо миску рушником та знову залишаємо у теплому місці на 1,5 години. Тісто має збільшитися вдвічі.
- Посипаємо стіл борошном, викладаємо тісто і акуратно розкачуємо. Потім відриваємо невеликі шматочки, в середину накладаємо начинку, формуємо кулю і злегка її приплющуємо.
- Готові пампухи накриваємо серветкою, щоб вони ще піднялися.
- Розігріваємо олію у широкій сковорідці та смажимо їх до апетитного світло-коричневого кольору. Готові пампухи викладаємо на паперові рушники, а потім перекладаємо на тарілку та посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!