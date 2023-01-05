Не треба чекати свят: рецепт пишних пончиків, які не вбирають олію

5 січня 2023, 19:55
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Філіжанка кави

Пампухи – одна з головних насолод зимових свят. Втім, не обов'язково чекати певної дати, щоб насолодитися пухким обсмаженим тістом, покритим глазур'ю або шоколадом.

Пончики – це чудова альтернатива святковим пампухам на щодень, які однаково смакують як дорослим, так і дітям. Їх можна полити улюбленими солодкими додатками, або ж просто посипати цукровою пудрою. Особливість рецепта в тому, що вони не вбиратимуть олію, що точно оцінить кожна господиня.

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Рецепт пухких пончиків

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Справжня насолода на щодень / Фото Секрети кулінарії

Інгредієнти:

  • тепле молоко – 200 мілілітрів;
  • тепла вода – 100 мілілітрів;
  • сухі дріжджі – 11 грамів;
  • цукор – 1 столова ложка;
  • яйце – 1 штука;
  • вершкове масло – 1 чайна ложка;
  • сіль – 1 чайна ложка;
  • борошно – 4 – 4,5 склянки.

Приготування:

  1. У воді розчиняємо дріжджі та цукор та залишаємо на 10 хвилин, поки не з'явиться піна.
  2. Додаємо тепле молоко та борошно, вимішуємо тісто. В процесі додаємо розм'якшене вершкове масло. Накриваємо тісто та залишаємо його на 1 годину у теплому місці.
  3. Тісто вимішуємо, ділимо на порційні шматочки, ще раз накриваємо та залишаємо на 10 хвилин.
  4. Зі шматочків формуємо пончики з діркою посередині.
  5. Обсмажуємо пончики на олії до рум'яності.
  6. Перед подачею покриваємо їх пудрою, глазур'ю або шоколадом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська