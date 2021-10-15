Як приготувати пишний молочний омлет: домашній рецепт

Як приготувати пишний молочний омлет: домашній рецепт
15 жовтня 2021 , 17:57Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Якщо ви ще не готували омлет в духовці, саме час експериментувати. Він виходить надзвичайно пухким, смачним та дієтичним.
Головний секрет пишності омлету саме у пропорціях яєць та молока і формі для випікання. Вона має бути не велика і глибока (від 10 сантиметрів). Омлет має займати не менше 2/3 форми.
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Пишний молочний омлет
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Омлет в духовці / Фото Fat Killers
– 6 шт. сирих курячих яєць;
– 300 мл молока;
– 20 г вершкового масла;
– сіль.
Приготування:
- У глибокий посуд вибийте яйця та трішки перемішайте вінчиком.
- Влийте молоко та посоліть. Перемішайте масу вінчиком, але не збивайте.
- Жаротривку форму для випікання омлету змастіть шаром масла.
- Вилийте омлет у форму.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте омлет протягом 30 хвилин.
- Готовий омлет наріжте шматочками та подавайте до столу. Смачного!