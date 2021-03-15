Пісна галета з яблуками та мигдальними пластівцями: простий рецепт

Галета з яблуками – смачний пиріг, який чудово доповнить пісне меню. Ароматний з хрусткою скоринкою та ніжною соковитою начинкою сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Пісний відкритий пиріг з яблуками готують без яєць, з додаванням соняшникової олії. Легкий у приготуванні та не займає багато часу. Для начинки можна використовувати будь-які фрукти або ягоди.

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Рецепт галети

– 200 грамів борошна;– 50 мілілітрів води (окріп);– розпушувач;– 50 мілілітрів соняшникової олії;– сіль.– 3-4 яблука;– 2 столові ложки цукру;– ванільний цукор;– мигдальні пластівці;– 1 чайна ложка кориці.

Пісна галета з яблуками та мигдальними пластівцями/ Фото Unsplash