Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день

Пісна солянка дуже смачна та легка у приготуванні. Ми впевнені, що вона сподобається вашій родині навіть без м'яса.

Солянка з грибами чудово підійде для пісного меню. Ви швидко зможете приготувати легку першу страву та частувати нею свою родину.

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Страва чудово підійде до пісного столу у Великий піст, адже під час нього потрібно стримувати себе у вживанні м'яса.

Рецепт солянки з грибами

– 2 л води;– 500 г печериць;– 1 цибулина;– лавровий лист на ваш смак;– 2 маринованих огірки;– 10 оливок;– 1 морквина;– чорний мелений перець на ваш смак;– 2 ст. л томатної пасти;– 1 ст. л борошна;– сіль на ваш смак.