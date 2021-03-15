Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день

15 березня 2021 , 13:29
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Джерело:

24 канал

Пісна солянка дуже смачна та легка у приготуванні. Ми впевнені, що вона сподобається вашій родині навіть без м'яса.

Солянка з грибами чудово підійде для пісного меню. Ви швидко зможете приготувати легку першу страву та частувати нею свою родину.

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Страва чудово підійде до пісного столу у Великий піст, адже під час нього потрібно стримувати себе у вживанні м'яса.

Рецепт солянки з грибами

Інгредієнти:
– 2 л води;
– 500 г печериць;
– 1 цибулина;
– лавровий лист на ваш смак;
– 2 маринованих огірки;
– 10 оливок;
– 1 морквина;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 2 ст. л томатної пасти;
– 1 ст. л борошна;
– сіль на ваш смак.

  1. Ретельно помийте печериці, зніміть з них шкірку та поріжте на невеликі шматочки.
  2. Розігрійте сковорідку з рослинною олією і підсмажте гриби до золотистої скоринки. Перекладіть гриби у велику каструлю, у якій будете надалі варити солянку.
  3. Почистьте цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком.
  4. Моркву почистьте від шкірки та натріть на грубій тертці.
  5. Обсмажте овочі на сковорідці та додайте спеції, томатну пасту, борошно і долийте трішки води – перемішайте. Тушкуйте овочі 5-6 хвилин та перекладіть в каструлю до грибів.
  6. Наріжте огірки кубиком та додайте до овочів.
  7. Оливки наріжте кільцями та додайте в каструлю, перемішайте всі інгредієнти, залийте овочі окропом. Додайте в суп лавровий лист, спеції та варіть солянку на малому вогні 30 хвилин.
  8. Перед подачею на стіл посипте готову солянку нарізаною зеленню і покладіть скибочку лимону. Смачного!