Дієтична заправка: рецепт вегетаріанського майонезу із шовкового тофу

23 серпня 2021 , 10:56
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Джерело:

Володимир Ярославський

Магазинний майонез містить багато консервантів, надто жирний – словом, ані найменшої користі ні для здоров'я, ні для фігури. Якщо ви також вирішили відмовитися від цієї пересічної заправки, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом пісного майонезу на основі ніжного шовкового тофу.

Шовковий тофу – м'який сорт соєвого сиру. Він має надзвичайно ніжну структуру, тому є чудовою основою для вегетаріанського майонезу.

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Такий майонез можна готувати в піст або якщо ви не вживаєте яєць. Урізноманітнювати смак вегетаріанської заправки можна за допомогою спецій, приміром естрагону. 

Рецепт пісного майонезу з тофу

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2


Майонез із тофу / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 350 г шовковистого тофу;
 – 130 мл оливкової олії;
 – 12 мл лимонного соку;
 – сіль – на ваш смак;
 – 10 г естрагону;
 – 25 г петрушки;
 – 20 г часникового конфі.

Приготування:

  1. У чашу блендера викладіть всі інгредієнти. Шеф-кухар взяв для приготування майонезу пасту з петрушки, котра залишилася після приготування зеленої олії. 


Інгредієнти для майонезу з тофу / Фото Володимира Ярославського

  1. Замість естрагону можна обрати кріп, пасту карі, спеції до Том Ям, тахіну або в'ялені томати. Вибір залежить від ваших смакових вподобань.


Майонез із тофу: приготування / Фото Володимира Ярославського

  1. Ретельно збийте всі інгредієнти ручним блендером.

Майонез із тофу: присмачуємо тархуном / Фото Володимира Ярославського

  1. Збивайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Готовий майонез можна додавати до холодних страв і закусок, або їсти з улюбленими овочами. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак