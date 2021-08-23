Дієтична заправка: рецепт вегетаріанського майонезу із шовкового тофу
Джерело:Володимир Ярославський
Магазинний майонез містить багато консервантів, надто жирний – словом, ані найменшої користі ні для здоров'я, ні для фігури. Якщо ви також вирішили відмовитися від цієї пересічної заправки, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом пісного майонезу на основі ніжного шовкового тофу.
Шовковий тофу – м'який сорт соєвого сиру. Він має надзвичайно ніжну структуру, тому є чудовою основою для вегетаріанського майонезу.
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Такий майонез можна готувати в піст або якщо ви не вживаєте яєць. Урізноманітнювати смак вегетаріанської заправки можна за допомогою спецій, приміром естрагону.
Рецепт пісного майонезу з тофу
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Майонез із тофу / Фото Володимира Ярославського
– 350 г шовковистого тофу;
– 130 мл оливкової олії;
– 12 мл лимонного соку;
– сіль – на ваш смак;
– 10 г естрагону;
– 25 г петрушки;
– 20 г часникового конфі.
Приготування:
- У чашу блендера викладіть всі інгредієнти. Шеф-кухар взяв для приготування майонезу пасту з петрушки, котра залишилася після приготування зеленої олії.
Інгредієнти для майонезу з тофу / Фото Володимира Ярославського
- Замість естрагону можна обрати кріп, пасту карі, спеції до Том Ям, тахіну або в'ялені томати. Вибір залежить від ваших смакових вподобань.
Майонез із тофу: приготування / Фото Володимира Ярославського
- Ретельно збийте всі інгредієнти ручним блендером.
Майонез із тофу: присмачуємо тархуном / Фото Володимира Ярославського
- Збивайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Готовий майонез можна додавати до холодних страв і закусок, або їсти з улюбленими овочами. Смачного!