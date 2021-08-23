Дієтична заправка: рецепт вегетаріанського майонезу із шовкового тофу

10:56

Магазинний майонез містить багато консервантів, надто жирний – словом, ані найменшої користі ні для здоров'я, ні для фігури. Якщо ви також вирішили відмовитися від цієї пересічної заправки, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом пісного майонезу на основі ніжного шовкового тофу.