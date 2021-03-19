Як приготувати пісне цитрусове печиво: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт смачного пісного печива, яке ви можете приготувати вдома нашвидкуруч. Запишіть собі рецепт.

Пісне цитрусове печиво – альтернатива традиційному печиву. Воно виходить ароматне, ніжне, хрустке та сподобається дітям і дорослим. Побалуйте своїх рідних смачним печивом.

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Рецепт печива

Інгредієнти:
– 3 склянки борошна;
– 1/2 лимона;
– 1/2 апельсина;
– 120 грамів цукру;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 2 столові ложки води;
– дрібка солі.
  1. Ретельно помийте апельсин, лимон в окропі, натріть цедру, подрібніть у блендері.
  2. У мисці цедру змішайте з цукром, додайте воду, олію, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У миску з борошном додайте сіль, розпушувач, додайте у цедру. Замісіть тісто.
  4. Розкатайте з тіста невеликі кружечки. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво.
  5. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте випікатись протягом 10 хвилин, збільшіть до температури 200 градусів, випікайте ще 7-10 хвилин до готовності.
  6. Викладіть на тарілку. Смачного!