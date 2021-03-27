Пісні булочки з корицею: домашній рецепт

Ми підготували для вас простий рецепт булочок з корицею, які можна приготувати під час посту.
Ароматні пісні булочки с корицею сподобаються усій родині. Вони швидко і легко готуються. За бажанням у начинку можете додати горіхи або родзинки.
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Пісні булочки з корицею
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 15 грамів соди;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
– ванільний цукор;
– 2 чайні ложки кориці;
– 2 стакани води.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте половину цукру, ванільний цукор, олію, соду з'єднайте з лимонним соком, ретельно перемішайте. Замісіть тісто, залиште 10-15 хвилин.
- У мисці з'єднайте корицю з другою половиною цукру.
- Розділіть тісто на 8 шматочків. Кожен коржик розкатайте, змастіть водою, викладіть корицю, загорніть у рулет, сформуйте булочку круглої форми.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись на 25-30 хвилин до готовності до золотої скоринки.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!