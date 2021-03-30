Пісні булочки з маком і горіхами: рецепт від Лізи Глінської

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Якщо бажаєте щось солоденьке під час посту. Спробуйте приготувати неймовірні булочки за рецептом Лізи Глінської, які сподобаються кожному члену вашої родини!

Відома українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для своїх підписників у соцмережі інстаграм рецепт смачних пісних булочок з маком і горіхами. Запашні та ароматні булочки легко готуються. Обов'язково спробуйте.

Читайте також Желейні цукерки "Ведмедики" за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Рецепт булочок з маком

Інгредієнти для тіста:
– 250 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
– 50 грамів цукру;
– сіль;
– 100 мілілітрів води;
– 40 мілілітрів рослинної олії. Інгредієнти для начинки:
– 100 грамів маку;
– 100 грамів обсмажених волоських горіхів;
– 120 грамів цукру.

Рецепт пісних булочок з рослиною олією та розпушувачем, маком і волоськими горішками виходять не менш смачні, ніж здобні, – зазначила кондитерка.

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте воду з олією, додайте сіль, борошно, розпушувач. Замісіть тісто. Оберніть харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.
  3. Для приготування начинки. Промийте мак, замочіть в теплій воді, залиште на 30 хвилин. Процідіть мак.
  4. Волоські горіхи обсмажте в духовці при температурі 170 градусів протягом 10 хвилин.
  5. У мисці з'єднайте мак, горіхи, цукор, подрібніть у блендері до однорідної пасти.
  6. Розкатайте з тіста корж розміром 35х30 см, викладіть начинку, загорніть у рулет, розріжте на булочки товщиною 3 см, викладіть на деко.
  7. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
  8. Викладіть булочки на тарілку для охолодження. Їх краще обернути харчовою плівкою, щоб вони не черствіли. Подавайте до чаю. Смачного!