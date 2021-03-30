Пісні булочки з маком і горіхами: рецепт від Лізи Глінської

Якщо бажаєте щось солоденьке під час посту. Спробуйте приготувати неймовірні булочки за рецептом Лізи Глінської, які сподобаються кожному члену вашої родини!

Відома українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для своїх підписників у соцмережі інстаграм рецепт смачних пісних булочок з маком і горіхами. Запашні та ароматні булочки легко готуються. Обов'язково спробуйте.

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Рецепт булочок з маком

– 250 грамів борошна;– 8 грамів розпушувача;– 50 грамів цукру;– сіль;– 100 мілілітрів води;– 40 мілілітрів рослинної олії.– 100 грамів маку;– 100 грамів обсмажених волоських горіхів;– 120 грамів цукру.

Рецепт пісних булочок з рослиною олією та розпушувачем, маком і волоськими горішками виходять не менш смачні, ніж здобні, – зазначила кондитерка.