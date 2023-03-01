Пісні картопляні зрази з грибами – рецепт
Джерело:Єлизавета Глінська
Під час Великоднього посту віруючі обмежують себе у вживанні м'яса. Щоб ситно пообідати, радимо спробувати картопляні зрази.
Хрустка золотиста скоринка та ніжна, ароматна начинка – ось як ми можемо охарактеризувати домашні картопляні зрази з грибами.
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Українська кондитерка Єлизавета Глінська поділилася рецептом зраз з печерицями з читачами, які ви точно з легкістю та без жодних труднощів приготуєте вдома.
Пісні картопляні зрази з грибами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 6 – 8 штук картоплі;
– сіль;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів картопляного бульйону.
Для начинки:
– 300 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– манка або сухарі для панірування.
Приготування:
Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.
З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 грамів. Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.
Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо. Потім, вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо.
Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю олії. Додаємо сіль та перець, перемішуємо.
Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.
Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.
Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки. Дайте охолонути їм та насолоджуйтесь.
Смачного!