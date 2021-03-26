Як приготувати пісні котлети з цвітної капусти: домашній рецепт

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас простий рецепт пісних котлет із цвітної капусти, який ви легко приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.

Котлети з цвітної капусти – ідеальний варіант до пісного меню. Можна подавати як основну страву та як гарнір. За бажанням можете додати часник.

Читайте також Крем-суп з гарбуза та томатів за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського

Рецепт котлет із цвітної капусти

Інгредієнти:
– 250 грамів цвітної капусти;
– 1 цибуля;
– кріп;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 2 столові ложки манної крупи;
– сіль, перець.
  1. Помийте капусту, розділіть на суцвіття.
  2. У каструлі з окропом відваріть капусту протягом 3-5 хвилин до готовності. Подрібніть у блендері.
  3. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні.
  4. Кріп помийте подрібніть ножем.
  5. У мисці з'єднайте капусту з цибулею, додайте манну крупу, олію, кріп, сіль, перець, ретельно перемішайте, сформуйте котлети.
  6. Обсмажте на пательні з олією 2-3 хвилини з двох сторін до готовності.
  7. Викладіть на тарілку. Смачного!