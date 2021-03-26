Як приготувати пісні котлети з цвітної капусти: домашній рецепт

Ми підготували для вас простий рецепт пісних котлет із цвітної капусти, який ви легко приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.
Котлети з цвітної капусти – ідеальний варіант до пісного меню. Можна подавати як основну страву та як гарнір. За бажанням можете додати часник.
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Рецепт котлет із цвітної капусти
Інгредієнти:
– 250 грамів цвітної капусти;
– 1 цибуля;
– кріп;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 2 столові ложки манної крупи;
– сіль, перець.
- Помийте капусту, розділіть на суцвіття.
- У каструлі з окропом відваріть капусту протягом 3-5 хвилин до готовності. Подрібніть у блендері.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні.
- Кріп помийте подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте капусту з цибулею, додайте манну крупу, олію, кріп, сіль, перець, ретельно перемішайте, сформуйте котлети.
- Обсмажте на пательні з олією 2-3 хвилини з двох сторін до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!