Як приготувати пісні млинці: рецепт на мінеральній воді

11 березня 2021 , 13:45
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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт млинців на мінеральній воді, які виходять тонкими, мов мереживо. Спробуйте приготувати вдома.

На Масляну готують млинці, оладки з додаванням молока, яєць та кефіру та пісні млинці.За цим рецептом з додаванням соняшникової олії, мінеральної води, вони виходять смачними, тонкими та легкими. Також можна додати будь-яку начинку: солону або солодку, фрукти, овочі, ягоди.

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Рецепт пісних млинців

Інгредієнти:
– 350 грамів борошна (2 склянки);
– 2 склянки мінеральної води (сильногазованої);
– 2 столові ложки олії;
– 2-3 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.

Пісні млинці/ Фото Рexels

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У миску вилийте одну склянку мінеральної води, додайте сіль, перемішайте, додайте половину борошна, перемішайте, додайте олію, цукор, другу частину борошна, мінеральну воду, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Розігрійте пательню, змастіть один раз олією, бо в тісті є жир. Вилийте тісто, сформуйте млинець, обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки.
  4. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими з будь-якою начинкою. Смачного!