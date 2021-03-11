Як приготувати пісні млинці: рецепт на мінеральній воді

Ми підготували для вас рецепт млинців на мінеральній воді, які виходять тонкими, мов мереживо. Спробуйте приготувати вдома.

На Масляну готують млинці, оладки з додаванням молока, яєць та кефіру та пісні млинці.За цим рецептом з додаванням соняшникової олії, мінеральної води, вони виходять смачними, тонкими та легкими. Також можна додати будь-яку начинку: солону або солодку, фрукти, овочі, ягоди.

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Рецепт пісних млинців

– 350 грамів борошна (2 склянки);– 2 склянки мінеральної води (сильногазованої);– 2 столові ложки олії;– 2-3 столові ложки цукру;– 1/2 чайної ложки солі.

Пісні млинці/ Фото Рexels