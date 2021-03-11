Як приготувати пісні млинці: рецепт на мінеральній воді

Ми підготували для вас рецепт млинців на мінеральній воді, які виходять тонкими, мов мереживо. Спробуйте приготувати вдома.
На Масляну готують млинці, оладки з додаванням молока, яєць та кефіру та пісні млинці.За цим рецептом з додаванням соняшникової олії, мінеральної води, вони виходять смачними, тонкими та легкими. Також можна додати будь-яку начинку: солону або солодку, фрукти, овочі, ягоди.
Читайте також Рецепт шоколадного торта з млинців на Масляну
Рецепт пісних млинців
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна (2 склянки);
– 2 склянки мінеральної води (сильногазованої);
– 2 столові ложки олії;
– 2-3 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.
Пісні млинці/ Фото Рexels
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску вилийте одну склянку мінеральної води, додайте сіль, перемішайте, додайте половину борошна, перемішайте, додайте олію, цукор, другу частину борошна, мінеральну воду, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте пательню, змастіть один раз олією, бо в тісті є жир. Вилийте тісто, сформуйте млинець, обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки.
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими з будь-якою начинкою. Смачного!