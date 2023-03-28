Пісний штрудель з яблуками – простий рецепт без яєць

28 березня 2023, 12:21
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Під час Великоднього посту ми намагаємося зменшити, або й взагалі відмовитися від продуктів тваринного походження. Але це не означає, що страви від цього стануть не смачними чи банальними.

Пісний штрудель – чудовий варіант для домашньої випічки. Ми пропонуємо приготувати його з яблуками, адже це класичний варіант популярного десерту.

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За бажанням ви можете додавати до нього родзинки, змішувати яблука з грушками чи іншими улюбленими фруктами. Смак від цього не погіршиться.

Рецепт пісного штруделя з яблуками

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти для тіста та замішуємо. Тісто повинне вийти еластичним, наче пластилін.
  • Накриваємо шаром харчової плівки та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  • Тісто розтягуємо на рушнику присипаному борошном і обережно, руками тягнемо в різні сторони.
  • Викладаємо начинку і пусту частину тіста трішки змащуємо рослинною олією.
  • Завертаємо все щільно, наче в трубочку, перекладаємо на пергамент.
  • Зверху теж змащуємо трішки олією.
  • Випікаємо при температурі 180 градусів 60 хвилин. 
  • Готовий штрудель зверху присипаємо пудрою цукровою та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак