Пісні страви з грибами: домашні рецепти

Smachno News підготували для вас рецепти пісних страв з грибами до Великого посту, які ви можете легко і швидко приготувати в домашніх умовах.
Пісні страви з грибами – чудовий варіант до пісного, дієтичного меню та для тих, хто не вживає м'яса. Запечені гриби з ароматними спеціями, овочевий суп-пюре та приготовлений рис у духовці, сподобаються всім.
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Рецепт грибів у духовці
Інгредієнти:
– 500 грамів грибів (печериці);
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки олії;
– спеції;
– петрушка;
– сіль, перець.
- Ретельно помийте гриби, розріжте навпіл. В залежності від розміру, можна залишити цілими.
- У миску викладіть гриби, додайте сіль, перець, спеції, олію, перемішайте.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Викладіть гриби у форму, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем. Викладіть готові гриби на тарілку, збризніть лимонним соком, задекоруйте петрушкою. Подавайте холодними або гарячими.
Запечені гриби у духовці/ Фото Freepik
Пісний суп-пюре з грибами
Інгредієнти:
– 350 грамів грибів (печериці);
– 3 картоплі;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– вода;
– 3 столові ложка олії;
– спеції;
– кріп, петрушка;
– сіль, перець.
Суп-пюре з грибами/ Фото Рexels
- Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, моркву, цибулю, гриби.
- Картоплю розріжте на чотири частини, цибулю подрібніть ножем, моркву, гриби – наріжте скибочками.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, варіть на середньому вогні протягом десяти хвилин, доки не стане м'якою.
- На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки.
- Окремо обсмажте гриби, додайте сіль, перець, тушкуйте 5-7 хвилин.
- У каструлю з картоплею викладіть, цибулю з морквою, гриби, варіть протягом 7-10 хвилин. Зніміть з вогню. За допомогою блендера, подрібніть у пюре.
- Помийте кріп, петрушку, подрібніть ножем.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою.
Рис з грибами/ Фото Freepik
Рис з грибами
Інгредієнти:
– 350 грамів рису;
– 500 грамів грибів (печериці або на ваш смак);
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2-3 зубчики часнику;
– 3-4 столові ложки олії;
– спеції;
– сіль, перець.
- Ретельно помийте рис, відваріть в каструлі з окропом.
- Помийте, почистіть моркву, цибулю, гриби. Моркву натріть на грубій тертці, цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть ножем, гриби – скибочками.
- На пательню викладіть цибулю з морквою, додайте часник, сіль, перець, спеції, обсмажте декілька хвилин.
- У форму для запікання викладіть рис, зверху гриби з цибулею та морквою.
- Розігрійте духовку до 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності.
- Готовий рис викладіть на тарілку. Смачного!