Як приготувати пісні рогалики: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Якщо немає часу на приготування. Ми підготували для вас простий рецепт випічки, який стане чудовим доповненням до пісного меню.

Ароматні пісні рогалики з ванільним цукром дуже легкі у приготуванні. Для начинки можна використовувати варення або повидло на ваш смак. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт рогаликів

Інгредієнти для тіста:
– 100 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 30 грамів ванільного цукру;
– 300 грамів борошна;
– дрібка солі. Інгредієнти для начинки:
– повидло або варення;
– 50 грамів цукрової пудри.

Пісні рогалики з цукровою пудрою/ Фото Freepik

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У миску вилийте теплу воду, додайте олію, борошно, сіль, розпушувач, ванільний цукор. Замісіть тісто.
  3. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте млинець, розділіть на 8 трикутників, на край викладіть повидло, загорніть, сформуйте рогалики.
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть рогалики, відправте запікатись протягом 25 хвилин до готовності.
  5. Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!