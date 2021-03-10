Пісні страви з гарбуза: домашні рецепти

10 березня 2021 , 19:05
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Джерело:

24 канал

Незабаром розпочнеться Великий піст. Ми підготували для вас рецепти смачних пісних страв з гарбуза, які ви легко можете приготувати вдома.

Пісні страви з гарбуза не тільки смачні, а й корисні. Легкий суп-пюре, салат із овочей, запечених у духовці або ситний овочевий пиріг сподобаються усім.

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Салат з печених овочів

Інгредієнти:
– 200 грамів гарбуза;
– 100 грамів броколі;
– 2-3 томати;
– 1 кабачок;
– оливкова олія;
– сіль, перець.
  1. Для приготування салату почистіть від шкірки гарбуз, наріжте кубиками.
  2. Капусту броколі помийте, розділіть на суцвіття.
  3. Помийте томати, кабачок наріжте скибочками.
  4. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, викладіть у форму для запікання овочі, додайте сіль, перець, полийте оливкою олією. Відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
  5. Викладіть на тарілку, додайте сіль, перець, збризніть оливковою олією.

Овочевий салат/ Фото Unsplash

Рецепт супу з гарбузом

Інгредієнти:
– 350 грамів гарбуза;
– 2-4 картоплі;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– оливкова олія;
– гарбузове насіння або кунжут;
– петрушка, кріп;
– сіль, перець.
  1. Для приготування супу почистіть картоплю, моркву, цибулю, гарбуз.
  2. Розріжте картоплю на 4 частини, окремо відваріть у каструлі з окропом.
  3. Цибулю подрібніть ножем, моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на оливковій олії до золотої скоринки.
  4. Гарбуз наріжте кубиками, викладіть у каструлю з водою, варіть доки не стане м'яким. Далі – додайте цибулю з морквою, відварену картоплю, перемішайте подрібніть у пюре, додайте сіль, перець, лимонний сік, оливкову олію, варіть декілька хвилин.
  5. Помийте петрушку, кріп, подрібніть ножем.
  6. Викладіть у тарілку, задекоруйте гарбузовим насінням, кунжутом та петрушкою.

Суп-пюре з гарбуза/ Фото Рexels

Рецепт пирога

Інгредієнти:
– 500 грамів гарбуза;
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– 250 мілілітрів води;
– 1 цибуля (або зелена цибуля);
– 1 морква;
– сіль.

Пиріг з гарбуза/ Фото Рexels

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте воду, олію, замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште на 10-15 хвилин.
  3. Цибулю, моркву, гарбуз почистіть. Гарбуз наріжте кубиками. Цибулю наріжте напівкільцями, моркву натріть на грубій тертці.
  4. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. Далі – додайте гарбуз, накрийте кришкою, тушкуйте 20-25 хвилин до готовності.
  5. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте коржі.
  6. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, форму змастіть олією. Один корж викладіть у форму, додайте начинку, другим коржем накрийте, викладіть зверху з тіста декілька смужок. Пиріг відправте запікатись протягом 35-45 хвилин до готовності.
  7. Викладіть на тарілку. Смачного!