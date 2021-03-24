Пісний апельсиновий пиріг: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт пісного апельсинового пирога, який ви можете приготувати до чаю.
Ароматний пісний апельсиновий пиріг сподобається і дітям і дорослим. Солодкий десерт легко готується з доступних інгредієнтів.
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Рецепт пирога
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 2 апельсини;
– розпушувач;
– 100 грамів цукру;
– 80 мілілітрів соняшникової олії;
– ½ чайної ложки соди.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте один апельсин, вичавіть сік.
- Натріть цедру одного апельсина. Розріжте на скибочки.
- У мисці змішайте сік, цедру, додайте олію.
- У мисці з'єднайте цукор, соду, борошно, розпушувач, перемішайте, додайте до апельсинової суміші, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму вистеліть пергаментом, вилийте тісто. Зверху викладіть апельсинові скибочки. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Відправте запікатись протягом 45-50 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!