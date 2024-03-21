Король пісного столу: рецепт найсмачнішого борщу з вушками

Навіть пісний борщ може бути дуже смачним. Скористайтеся рецептом галицьких господинь та приготуйте його з вушками.

Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як це зробити. Він радить додавати до засмажки селеру і пастернак, а сметану замінити соєвим йогуртом.

Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Заздалегідь треба підготувати буряковий квас. На 3-літрову банку треба 5 великих буряків. Промийте їх, наріжте, засипте у банку та залийте водою.

Для успішного результату можна додати трохи води з квашеної капусти чи солоних огірків, дрібку солі, накрити марлею і витримати в теплому місці 7 – 9 днів.

Борщ з вушками – пісний рецепт

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для борщу:

– 2,5 літра грибного бульйону;

– 850 грамів нарізаних печених буряків;

– 150 грамів моркви;

– 150 грамів цибулі;

– 100 грамів чорносливу;

– олія до смаку;

– 600 грамів бурякового квасу.

Для вушок:

– 100 грамів сушених грибів;

– 500 грамів печериць;

– 200 грамів цибулі;

– сіль, перець, олія до смаку;

– 300 грамів борошна;

– 150 грамів окропу.

Приготування: