Король пісного столу: рецепт найсмачнішого борщу з вушками
Джерело:yaroslavskyi_vova
Навіть пісний борщ може бути дуже смачним. Скористайтеся рецептом галицьких господинь та приготуйте його з вушками.
Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як це зробити. Він радить додавати до засмажки селеру і пастернак, а сметану замінити соєвим йогуртом.
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Заздалегідь треба підготувати буряковий квас. На 3-літрову банку треба 5 великих буряків. Промийте їх, наріжте, засипте у банку та залийте водою.
Для успішного результату можна додати трохи води з квашеної капусти чи солоних огірків, дрібку солі, накрити марлею і витримати в теплому місці 7 – 9 днів.
Борщ з вушками – пісний рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для борщу:
– 2,5 літра грибного бульйону;
– 850 грамів нарізаних печених буряків;
– 150 грамів моркви;
– 150 грамів цибулі;
– 100 грамів чорносливу;
– олія до смаку;
– 600 грамів бурякового квасу.
Для вушок:
– 100 грамів сушених грибів;
– 500 грамів печериць;
– 200 грамів цибулі;
– сіль, перець, олія до смаку;
– 300 грамів борошна;
– 150 грамів окропу.
Приготування:
- Замочіть гриби у воді, після чого відваріть їх з овочами з пів години.
- Вийміть гриби та охолодіть їх. Бульйон процідіть.
- Для вушок в окріп додайте сіль і влийте цей розчин у борошно. Замісіть тісто і дайте постояти 30 хвилин. Для фаршу змішайте попередньо обсмажену нарізану цибулю, подрібнені печериці та варені білі гриби. Додайте сіль та чорний і духмяний перці до смаку. З тіста зробіть кружечки та наліпіть вушка – своєрідні пельмені з грибною начинкою.
- Запечіть не очищений буряк у фользі, залишивши його трішки сируватим. Коли охолоне, наріжте соломкою.
- Цибулю та моркву теж наріжте соломкою та обсмажте на олії. Додайте буряк, квас і доведіть до кипіння. Усю суміш всипте до грибного бульйону.
- Далі додайте нарізаний чорнослив, сушений орегано, сіль та чорний перець. Доведіть до кипіння, додайте відварені вушка і подавайте із зеленою цибулею.