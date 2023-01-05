Пісний борщ на Святвечір: популярні рецепти
5 січня 2023, 09:52Читать новость на русском
На святий вечір традиційно окрім пампухів та куті подають борщ. Червоний пісний борщ з квасолею, грибами, а буває, що і з медом.
Щоб трішки урізноманітнити ваш вибір, 24 канал підготував цікавий рецепт борщу з медом. А для прихильників традиційного смаку у першої страви – з квасолею.
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Пісний борщ з медом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6
– 1 буряк;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 – 4 картоплини;
– половина солодкого перцю;
– половина моркви
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 200 грамів квашеної капусти з розсолом;
– 1 – 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка олії;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Очищуємо буряк, розрізаємо навпіл, заливаємо водою і варимо 40 хвилин. Після цього додаємо у відвар половину цибулини і варимо далі.
- Додаємо картоплю нарізану кубиками.
- Додаємо половину моркви нарізану соломкою.
- Половину перцю та решту цибулини нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці 3 – 5 хвилин. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти і тушкуємо ще 2 – 3 хвилини.
- Дістаємо з овочевого бульйону буряк та даємо йому охолонути. Нарізаємо дрібними шматочками. Повертаємо його в бульйон, за ним відправляємо і засмажку.
- Коли овочі будуть готові, додайте в борщ квашеної капусти з розсолом. Через 3 хвилини доводимо смак до ідеального за допомогою меду, солі та перцю.
- Готовий борщ залишаємо на 20 хвилин, щоб він настоявся.
Смачного!
Борщ з квасолею
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 5 – 6 штук картоплі;
– буряк;
– морква;
– половина білоголової капусти;
– 200 грамів квасолі;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжий або морожений кріп.
Приготування:
- Якщо ви використовуєте свіжу квасолю замочіть її на 6 – 8 годин у холодній воді.Відварюємо квасолю до готовності.
- Картоплю нарізаємо на невеликі шматочки, капусту дрібно шинкуємо. Додаємо картоплю та капусту.
- Цибулю нарізаємо кубиком, буряк та моркву натираємо на тертці. Викладаємо на сковорідку та обсмажуємо на олії до готовності. Додаємо томатну пасту та протушкуємо ще кілька хвилин.
- Коли картопля та капуста зваряться, додаємо в каструлю засмажку та варимо ще 10 – 15 хвилин. Додаємо сіль, перець та зелень на смак.
- Подаємо борщ зі свіжою зеленню.
Смачного!