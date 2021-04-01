Рецепт пісного гарбузового кексу з фініками від кондитерки Лізи Глінської

Нереально смачний та ароматний кекс за рецептом Лізи Глінської вже чекає коли ви його приготуєте!

Якщо ви любите поласувати солоденьким – цей рецепт точно для вас! До речі, кекс повністю пісний, тому ви можете вживати його не задумуючись.

Читайте також Правила випікання бісквіта: цінні поради кондитера

Ліза Глінська впевнена, що рецепт смачного пісного кексу з гарбуза та фініків сподобається кожному члену вашої родини, а для його приготування вам потрібні звичайні інгредієнти.

Рецепт пісного кексу

Наріжте фініки дрібними шматочками, попередньо видаліть з них кісточки. У великій мисці змішайте цедру та сік апельсина, цукор, натертий на дрібній тертці гарбуз та олію. Додайте до маси фініки та перемішайте. Змішайте борошно з розпушувачем та додайте до загальної маси. Ретельно вимішайте тісто для кексу. Змастіть форму для випікання кексу олією, викладіть у неї мигдалеві пластівці та зверху тісто. Випікайте кекс у розігрітій до 170 градусів духовці 40 – 50 хвилин. Готовий кекс вийміть з форми, доки ві ще гарячий. Охолодіть кекс при кімнатній температурі. Загорніть кекс в шар харчової плівки та залишіть на ніч "відпочити". Зранку наріжте кекс на шматочки та подавайте до столу.

– 200 г борошна;– 200 г натертого гарбуза;– 70 г цукру;– 70 мл рослинної олії;– 80 мл апельсинового фрешу;– цедра одного апельсина;– 10 г розпушувача;– 50 г фініків;– 30 г мигдалевих пластівців.

Рецепт кексу з гарбуза та фініків – відео: