Рецепт пісного батончика з кокосом в шоколаді від Лізи Глінської

Нереально смачні та ароматні шоколадні батончики з кокосовою начинкою стануть чудовим перекусом у піст!
Цей рецепт смачного солодкого чудово підійде для пісного меню, адже він складається з банана, кокосової стружки, арахісової пасти та шоколаду.
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Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом пісного батончика, для приготування якого вам не потрібно використовувати духовку.
Рецепт пісного батончика
Інгредієнти:
– 100 г банана;
– 100 г кокосової стружки;
– 40 г кокосової олії;
– 70 г арахісової пасти;
– 20 мл води або кокосового молока.
- Розігрійте кокосову олію. Змішайте у чаші блендера банан, арахісову пасту та кокосову олію, перебийте ці інгредієнти блендером до однорідної маси.
- Якщо ваша маса відділятиме олію від решти інгредієнтів – додайте 20 мл води або кокосового молока.
- Знову перебийте масу до однорідної консистенції.
- З'єднайте з кокосовою стружкою та перемішайте.
- Сформуйте батончики розміром 8х3 сантиметри, також можна зробити їх круглими, як цукерки.
- Викладіть їх на дошку з шаром пергаменту та відправте в морозилку на 5 – 6 годин.
- Розтопіть шоколад на паровій бані або в мікрохвильовці та полийте батончики. Смачного!