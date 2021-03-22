Рецепт пісного батончика з кокосом в шоколаді від Лізи Глінської

Нереально смачні та ароматні шоколадні батончики з кокосовою начинкою стануть чудовим перекусом у піст!

Цей рецепт смачного солодкого чудово підійде для пісного меню, адже він складається з банана, кокосової стружки, арахісової пасти та шоколаду.

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Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом пісного батончика, для приготування якого вам не потрібно використовувати духовку.

Рецепт пісного батончика

Розігрійте кокосову олію. Змішайте у чаші блендера банан, арахісову пасту та кокосову олію, перебийте ці інгредієнти блендером до однорідної маси. Якщо ваша маса відділятиме олію від решти інгредієнтів – додайте 20 мл води або кокосового молока. Знову перебийте масу до однорідної консистенції. З'єднайте з кокосовою стружкою та перемішайте. Сформуйте батончики розміром 8х3 сантиметри, також можна зробити їх круглими, як цукерки. Викладіть їх на дошку з шаром пергаменту та відправте в морозилку на 5 – 6 годин. Розтопіть шоколад на паровій бані або в мікрохвильовці та полийте батончики. Смачного!

– 100 г банана;– 100 г кокосової стружки;– 40 г кокосової олії;– 70 г арахісової пасти;– 20 мл води або кокосового молока.