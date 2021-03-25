Рецепт пісного майонезу з сиром тофу від Володимира Ярославського

Джерело:Володимир Ярославський
Володимир Ярославський не перестає приємно дивувати оригінальними рецептами та люб'язно ділиться ними з читачами. Сьогодні шеф-кухар підготував смачний пісний майонез!
Надзвичайно простий рецепт домашнього пісного майонезу за рецептом Володимира Ярославського може приготувати кожен. Буквально 5 хвилин і смачна заправка вже у вас на столі!
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Використовувати готову заправку можна як майонез, або як соус в холодні пісні або звичайні страви.
Пару років тому на піст у мене випадково вийшов надзвичайний, майже справжній майонез, тільки з шовкового тофу – це вид дуже м'якого цього соєвого продукту, – відзначив шеф-кухар.