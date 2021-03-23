Як приготувати медово-грушевий пісний пиріг: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт пирога з грушами та медом, який чудово доповнить пісне меню. Обов'язково спробуйте.
Пісна випічка теж може бути смачною. До вашої уваги рецепт пісного пирога з грушами, медом та горіхами. Солодкий десерт сподобається усім.
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Рецепт пирога
Інгредієнти:
– 3-4 груші;
– 200 грамів цукру;
– 1 склянка води;
– 2 столові ложки меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 1/4 склянки подрібнених горіхів (на ваш смак);
– 0,5 склянки соняшникової олії;
– 1,5-2 склянки борошна;
– дрібка кориці.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте цукор з водою, додайте олію, підігрійте на маленькому вогні до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню. Додайте мед, борошно, соду, лимонну кислоту, корицю, горіхи, перемішайте. Замісіть тісто.
- Груші помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Вилийте тісто у форму, зверху викладіть груші.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!