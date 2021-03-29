Рецепт пісного пирога з моркви без борошна, цукру та яєць від Володимира Ярославського

В піст частенько хочеться солоденького, а що такого приготувати ви не знаєте? Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський приготував для читачів нереально простий та смачний рецепт морквяного пирога без глютену та тваринних інгредієнтів.

Володимир Ярославський поділився смачним рецептом солодкої випічки без додавання борошна, цукру, вершкового масла та яєць.

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Шеф-кухар зізнався, що й сам досить часто готує цей морквяний пиріг, адже він корисний та його можна вживати майже всім, навіть якщо ви на дієті.

Ви можете замінити корицю та іншу улюблену вами спецію, наприклад аніс або ваніль.

Рецепт пісного морквяного пирога

Ретельно натріть моркву на дрібній тертці. Додайте до моркви підсушені в духовці волоські горіхи, перемішайте інгредієнти. Фініки очистіть від кісточок, дрібно наріжте ножем. Вівсяні пластівці подрібніть в блендері до консистенції борошна. У великій мисці змішайте всі інгредієнти, додайте теплої кокосової олії або рослинної. Перемішайте тісто на пиріг до однорідної маси. Викладіть тісто на пиріг у форму для випікання. Володимир Ярославський обрав діаметром 20 – 22 сантиметри. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте протягом 30 хвилин. Готовий морквяний пиріг охолодіть. Подавайте морквяний пиріг з сорбетом, морозивом або вашим улюбленим джемом. Смачного!

– 400 г очищеної моркви;– 170 г волоських горіхів;– 300 г фініка;– 150 г вівсянки;– 110 г кокосового масла або рослинної олії;– мелена кориця.