Пісний обід з макаронів: рецепт з овочами

Під час посту радять обмежити споживання м'яса та надати перевагу овочам. Але ж що приготувати збагне кожен не одразу. У нас є смачний овочевий рецепт зі спагеті.

Спагеті з баклажаном (можна обрати заморожений) та томатами – ідеальний варіант для обіду чи вечері. Особливо такі страви актуальну під час Різдвяного посту.

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Овочі для страви можна обирати будь-які: свіжі, заморожені, навіть із закруток. Смак від цього трішки зміниться, особливо якщо ви обрали закрутки, але смачно буде гарантовано.

Рецепт спагеті з овочами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 400 грамів спагетті;– 500 грамів баклажанів;– 300 грамів томатів;– 150 грамів ріпчастої цибулі;– 300 грамів томатів у власному соку;– сіль;– чорний мелений перець;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка меленого коріандру;– 10 грамів розмарину;– 10 грамів чилі;– 20 грамів часнику;– 80 грамів олії;– 80 грамів свіжого базиліку;– 50 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.

Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.

На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.

Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.

Смачного!