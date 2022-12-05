Пісний обід з макаронів: рецепт з овочами
5 грудня 2022, 11:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Під час посту радять обмежити споживання м'яса та надати перевагу овочам. Але ж що приготувати збагне кожен не одразу. У нас є смачний овочевий рецепт зі спагеті.
Спагеті з баклажаном (можна обрати заморожений) та томатами – ідеальний варіант для обіду чи вечері. Особливо такі страви актуальну під час Різдвяного посту.
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Овочі для страви можна обирати будь-які: свіжі, заморожені, навіть із закруток. Смак від цього трішки зміниться, особливо якщо ви обрали закрутки, але смачно буде гарантовано.
Рецепт спагеті з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів спагетті;
– 500 грамів баклажанів;
– 300 грамів томатів;
– 150 грамів ріпчастої цибулі;
– 300 грамів томатів у власному соку;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 10 грамів розмарину;
– 10 грамів чилі;
– 20 грамів часнику;
– 80 грамів олії;
– 80 грамів свіжого базиліку;
– 50 грамів сиру пармезан.
Приготування:
- Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.
- Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.
- На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.
- Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.
Смачного!