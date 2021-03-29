Смачний рецепт пісного паштету з грибів та квасолі: веганська страва

Джерело:інстаграм Веганські рецепти
Рецепт смачного паштету з грибів та квасолі підійде не тільки для пісного столу, а й для вегетаріанців.
Якщо ви не вживаєте м'ясо взагалі, або виключили його з раціону під час Великоднього посту – паштет з грибами та квасолею допоможе збагатити та наповнити організм необхідним білком. За цим рецептом у вас вийде близько 600 грамів смачного та поживного паштету.
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Хоч за консистенцією паштет не дуже однорідний, але його смак надзвичайно ніжний та легкий. Легкі нотки горіху та грибів в паштеті вам сподобаються!