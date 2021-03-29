Смачний рецепт пісного паштету з грибів та квасолі: веганська страва

Рецепт смачного паштету з грибів та квасолі підійде не тільки для пісного столу, а й для вегетаріанців.

Якщо ви не вживаєте м'ясо взагалі, або виключили його з раціону під час Великоднього посту – паштет з грибами та квасолею допоможе збагатити та наповнити організм необхідним білком. За цим рецептом у вас вийде близько 600 грамів смачного та поживного паштету.

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Хоч за консистенцією паштет не дуже однорідний, але його смак надзвичайно ніжний та легкий. Легкі нотки горіху та грибів в паштеті вам сподобаються!

Рецепт паштету без м'яса

Квасолю та волоські горіхи попередньо замочіть на ніч з 1 столовою ложкою яблучного оцту. Перед приготуванням промийте інгредієнти водою. Квасолю відваріть до готовності протягом години, Цибулю, часник та гриби дрібно наріжте та обсмажте на рослинній олії. Перебийте в чаші блендера всі інгредієнти до однорідної маси. Додатково можна доливати під час подрібнення у блендері кип'ячену воду, щоб легше було довести масу до однорідності. Смачного!

– 1 склянка червоної квасолі;– 70 г волоських горіхів;– 1 цибулина;– 200 г печериць;– 2 – 3 зубчики часнику;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.