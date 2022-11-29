Швидкі картопляні оладки з сиром: пісний рецепт

Щоб швидко та ситно поїсти пропонуємо спробувати картопляні оладки з сиром пармезан. Їх зручно готувати на сковорідці, або в духовці.

Картопляні оладки можна віднести до простих страв, але з італійською душею. До неї входять мінімум інгредієнтів, а ще її можна віднести до пісних страв. Оладки з картоплі чудово доповнять стіл під час Різдвяного посту у будь-який день.

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Ця страва для тих, хто хоче приготувати щось незвичне, але щоб вийшло з першого разу. Картопляні оладки з сиром – це поєднання знайомого з чимось оригінальним.

Рецепт картопляних оладок з сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 3 великі картоплини;– куряче яйце;– 100 грамів сиру пармезан;– 2 – 3 гілочки улюбленої зелені;– 2 зубчики часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– борошно.

Приготування:

Помиту картоплю відварюємо до готовності зі шкіркою, охолоджуємо. Чистимо і розминаємо, як на пюре.

Додаємо яйце, нарізану улюблену зелень, спеції і часник. Далі додаємо натертий сир пармезан. Ретельно перемішуємо масу та формуємо вологими руками оладки.

Додатково обвалюємо в пармезані, потім в борошно.

Смажимо картопляні оладки на гарячій сковорідці з олією приблизно по 3 хвилини з кожної сторони на середньому вогні.

Подавайте їх до столу зі сметаною на сніданок, або просто як гарнір до основної страви.

Смачного!