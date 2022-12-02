30 хвилин і готово: рецепт пісної цвітної капусти

2 грудня 2022 , 12:03
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Ціла запечена цвітна капуста стане справжньою окрасою як пісного, так і буденного столу.

Під час Різдвяного посту потрібно обмежити споживання м'яса. Щоб продовжувати ситно і смачно їсти, пропонуємо приготувати запечену цвітну капусту під соусом.

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Рецептом овочевої страви поділився український шеф-кухар Микола Люлько. Він доповнив головний інгредієнт соусом з копченою паприкою та сиром чедер. Смакота!

Рецепт запеченої цвітної капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – цвітна капуста;
 – 3 літри води;
 – 30 грамів солі;
 – 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Відварюємо очищену цвітну капусту у киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
  • Паралельно розігріваємо духовку до 200 градусів. Виймаємо капусту з окропу, змащуємо розтопленим маслом, перекладаємо на деко та запікаємо 20 хвилин.
Інгредієнти для соусу:
 – 15 грамів вершкового масла;
 – 15 грамів борошна;
 – 200 грамів молока;
 – 150 грамів сиру чедер;
 – сіль;
 – 5 грамів копченої паприки.
Додатково:
 – 20 грамів горіхів;
 – листя чебрецю.

Приготування:

  • На сковорідці або в сотейнику обсмажуємо масло з борошном, вливаємо молоко та перемішуємо.
  • Додаємо натертий сир, паприку, сіль та перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Готову цвітну капусту поливаємо сирним соусом та посипаємо подрібненими горішками і листям чебрецю.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак