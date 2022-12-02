30 хвилин і готово: рецепт пісної цвітної капусти
2 грудня 2022 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Ціла запечена цвітна капуста стане справжньою окрасою як пісного, так і буденного столу.
Під час Різдвяного посту потрібно обмежити споживання м'яса. Щоб продовжувати ситно і смачно їсти, пропонуємо приготувати запечену цвітну капусту під соусом.
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Рецептом овочевої страви поділився український шеф-кухар Микола Люлько. Він доповнив головний інгредієнт соусом з копченою паприкою та сиром чедер. Смакота!
Рецепт запеченої цвітної капусти
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– цвітна капуста;
– 3 літри води;
– 30 грамів солі;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Відварюємо очищену цвітну капусту у киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
- Паралельно розігріваємо духовку до 200 градусів. Виймаємо капусту з окропу, змащуємо розтопленим маслом, перекладаємо на деко та запікаємо 20 хвилин.
– 15 грамів вершкового масла;
– 15 грамів борошна;
– 200 грамів молока;
– 150 грамів сиру чедер;
– сіль;
– 5 грамів копченої паприки.
Додатково:
– 20 грамів горіхів;
– листя чебрецю.
Приготування:
- На сковорідці або в сотейнику обсмажуємо масло з борошном, вливаємо молоко та перемішуємо.
- Додаємо натертий сир, паприку, сіль та перемішуємо до однорідної консистенції.
- Готову цвітну капусту поливаємо сирним соусом та посипаємо подрібненими горішками і листям чебрецю.
Смачного!