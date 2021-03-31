Як приготувати пісний шоколадний торт: домашній рецепт

Ми підготували для вас пісний шоколадний торт з кремом, який ви з легкістю приготуєте вдома. Діти будуть у захваті.
Смачний торт з шоколадним кремом можна готувати під час посту. До складу входять прості інгредієнти, які є у вашому холодильнику.
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Рецепт шоколадного торта
Інгредієнти для тіста:
– 1,5 склянки борошна;
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 1 чайна ложка соди;
– лимонний сік;
– 1 склянка цукру;
– 1/4 склянки рослинної олії;
– 1 стакан води;
– сіль.
Інгредієнти для крему:
– 2 столові ложки какао;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 200 мілілітрів води;
– ванільний цукор.
- Для приготування крему у каструлю з водою, додайте манну крупу, цукор, доведіть до кипіння 5-7 хвилин.
- У іншій каструлі з'єднайте какао, цукор, вершкове масло, п'ять столових ложок води, варіть протягом 5 хвилин. Викладіть у миску, додайте манну крупу, ванільний цукор, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте олію, цукор, ванільний цукор, додайте теплу воду. Далі – додайте борошно, сіль, какао, соду погасіть лимонною кислотою, перемішайте до однорідної консистенції.
- Вистеліть глибоку форму пергаментом, вилийте тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, зверху змастіть кремом, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!