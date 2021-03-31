Як приготувати пісний шоколадний торт: домашній рецепт

Ми підготували для вас пісний шоколадний торт з кремом, який ви з легкістю приготуєте вдома. Діти будуть у захваті.

Смачний торт з шоколадним кремом можна готувати під час посту. До складу входять прості інгредієнти, які є у вашому холодильнику.

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Рецепт шоколадного торта

Для приготування крему у каструлю з водою, додайте манну крупу, цукор, доведіть до кипіння 5-7 хвилин. У іншій каструлі з'єднайте какао, цукор, вершкове масло, п'ять столових ложок води, варіть протягом 5 хвилин. Викладіть у миску, додайте манну крупу, ванільний цукор, збийте міксером до однорідної консистенції. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте олію, цукор, ванільний цукор, додайте теплу воду. Далі – додайте борошно, сіль, какао, соду погасіть лимонною кислотою, перемішайте до однорідної консистенції. Вистеліть глибоку форму пергаментом, вилийте тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, зверху змастіть кремом, залиште для охолодження. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1,5 склянки борошна;– 2 столові ложки какао-порошку;– 1 чайна ложка соди;– лимонний сік;– 1 склянка цукру;– 1/4 склянки рослинної олії;– 1 стакан води;– сіль.– 2 столові ложки какао;– 2 столові ложки рослинної олії;– 2 столові ложки цукру;– 3 столові ложки манної крупи;– 200 мілілітрів води;– ванільний цукор.