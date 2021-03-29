Як приготувати пісний струдель з яблуками: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт пісного пирога з яблуками, який ви швидко та легко приготуєте вдома. Смачний десерт сподобається дітям і дорослим.

Струдель – традиційний десерт австрійської кухні, який готують з прісного тіста з додаванням олії. Солодкий десерт зазвичай готують з яблуками, а також додають вишні, мак, шпинат.

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Рецепт пирога

Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 150 мілілітрів води;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 4 яблука;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів родзинок;
– 1 чайна ложка кориці;
– 100 грамів волоських горіхів;
– лимонний сік;
– цукрова пудра;
– сіль.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з теплою водою, додайте сіль, оливкову олію, замісіть тісто. Накрийте харчовою плівкою, залиште на дві години.
  3. Помийте яблука, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
  4. Родзинки викладіть у миску, залийте окропом на п'ять хвилин.
  5. Горіхи підсушіть у духовці.
  6. У мисці змішайте яблука з родзинками, додайте цукор, корицю, лимонний сік, залиште на 10 хвилин.
  7. З тіста розкатайте тонкий корж, викладіть горіхи, яблука з корицею, загорніть у рулет.
  8. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин до золотої скоринки.
  9. Готовий пиріг дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!