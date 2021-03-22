Як приготувати пісний суп з сочевицею та імбиром: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачного пісного супу з сочевицею та імбиром. Запишіть собі рецепт.
Ароматний та поживний суп c сочевицею швидко та легко готується. Сподобається тим, хто дотримується посту та вегетаріанцям.
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Рецепт супу
Інгредієнти:
– 200 грамів червоної сочевиці;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 зубчик часнику;
– 1/2 чайної ложки куркуми;
– 1/2 чайної ложки коріандру;
– петрушка;
– 5 грамів імбиру;
– 800 мілілітрів води;
– соняшникова олія;
– лимонний сік;
– сіль;
– перець.
- Для приготування супу ретельно промийте сочевицю водою. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння.
- Помийте, почистіть моркву наріжте напівкільцями, цибулю, часник – подрібніть ножем. Очищений імбир – натріть на тертці.
- Цибулю з морквою та часником – обсмажте на пательні.
- У каструлю додайте моркву, цибулю, часник, імбир. Доведіть до кипіння і варіть протягом 10 хвилин. Далі – додайте куркуму, коріандр, перець, сіль, перемішайте і готуйте ще п'ять хвилин.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Зніміть суп з вогню, додайте лимонний сік, нарізану петрушку.
- Викладіть на тарілку. Смачного!