Рецепт супу з броколі: пісна страва на кожен день

Якщо думаєте, що приготувати на обід. Ми підготували для вас рецепт пісного овочевого супу з броколі, який сподобається всім.
Смачний та корисний суп з броколі, морквою та картоплею, чудово доповнить пісне меню. Також можна додати кабачок, стручкову квасолю, шпинат. Дуже легко і швидко готується і не потрібно витрачати багато часу на кухні.
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Рецепт супу
Інгредієнти:
– 250 грамів броколі;
– 4 картоплі;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 літр води;
– перець;
– соняшникова олія;
– петрушка;
– сіль.
- Помийте капусту броколі, розділіть на суцвіття.
- Картоплю почистіть, помийте, наріжте кубиками.
- Почистіть цибулю, моркву, цибулю подрібніть ножем, моркву – наріжте соломкою.
- На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою протягом 5-7 хвилин.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, варіть протягом десяти хвилин. Далі – викладіть цибулю, моркву, капусту, додайте сіль, перець, варіть до готовності.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Налийте готовий суп у тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!