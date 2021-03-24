Рецепт пісного тарту з вишнями від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Пісна випічка теж смачна та ароматна, а готувати її не важче ніж звичайну. Володимир Ярославський впевнений, що вишневий тарт стане один із найулюбленіших ваших десертів!

Шеф-кухар Володимир Ярославський підготував для читачів, що дотримуються посту або просто не вживають вершкового масла та яєць смачний тарт з вишнями на кокосовому маслі.

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Рецепт вишневого тарту сподобається навіть тим, хто вживає продукти тваринного походження, адже структура десерту ніжна, а смак – неймовірний.

Тарт для тих хто дотримується посту, чи не їсть вершкового масла і яєць. А взагалі насправді просто дуже смачний тарт, який моя мама з'їла весь, коли спробувала, і відразу вирішила спробувати приготувати у себе вдома, – прокоментував Володимир Ярославський.

Рецепт пісного тарту з вишнями

Для приготування тіста змішайте в мисці кокосову олію, воду, цукор та добре перемішайте. Додайте борошно, розпушувач та перемішайте. Замісіть пісочне тісто та залишіть його відпочити 30 хвилин при кімнатній температурі, попередньо обгорнувши шаром харчової плівки, щоб воно не завітрилося. Викладіть тісто у форму для випікання, Володимир брав круглу, діаметром 23 сантиметри. Розрівняйте тісто по поверхні, зробіть бортики та декілька проколів виделкою. Випікайте корж для тарту в духовці розігрітій до 190 градусів 12 хвилин. На сковорідку висипте вишню, посипте цукром та доведіть інгредієнти до кипіння. Проваріть вишні 2 хвилини та відставте в сторону. Змішайте борошно для начинки з водою, додайте до вишні і знову поставте сковорідку на плиту. Доведіть суміш до кипіння добре перемішуючи, щоб маса загусла. На готовий гарячий корж висипте вишневу начинку. Випікайте тарт в духовці при температурі 220 градусів 5 – 9 хвилин. Вийміть тарт з духовки, трішки охолодіть та подавайте пісну солодку випічку до столу. Смачного!

– 80 г кокосової олії;– 40 г води;– маленька дрібка солі;– 50 г цукру;– 100 г (4 ст.л) борошна;– 4-5 г розпушувачу;– 400 г вишні без кісточок;– 60 г цукру;– 25 г борошна;– 50 г води.