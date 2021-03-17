Рецепт теплого салату з томатами та кабачком: пісна страва на кожен день

Салат з томатами та кабачком чудово доповнить пісне меню. Запишіть собі рецепт.

Під час Великого посту у щоденне меню додайте цей рецепт. Легкий та корисний салат з томатами та кабачками сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт салату

Для приготування салату помийте кабачок, наріжте кільцями. Викладіть у миску, додайте олію сіль, перець, перемішайте. Помийте перець, почистіть від кісточок. Томати помийте, наріжте скибочками. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть на деко кабачки, перець, томати, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності. Викладіть у миску, додайте сіль, перець, кунжут, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1 кабачок;– 1 солодкий перець;– 2-3 томати;– 30 грамів кунжуту;– 2 столові ложки соняшникової олії;– сіль;– перець.