Рецепт ароматного пісочного печива з джемом та глазур'ю

Ми підготували для вас рецепт пісочного печива з джемом та глазур'ю. Воно легке у приготуванні, яке можна подати до чаю або кави.

Ароматне печиво, яке готується з пісочного тіста з джемом та глазур'ю, сподобається дітям та дорослим. Тісто можна зберігати кілька днів та швидко приготувати солодкий десерт до святкового столу.

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Рецепт печива

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У миску викладіть м'яке вершкове масло кімнатної температури, додайте цукрову пудру, сік, перемішайте. Далі – додайте сіль, розпушувач, яйце, збийте міксером до однорідної консистенції. Додайте борошно, замісіть тісто протягом 10 – 15 хвилин. Залиште у холодильнику на 15 хвилин. Тісто розділіть на дві частини, сформуйте кружальця. Залиште у холодильнику на 15 хвилин. Деко вистеліть пергаментом, викладіть кружальця. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 – 15 хвилин до готовності. Викладіть для охолодження, на печиво викладіть джем, іншою половинкою – накрийте, з'єднайте печиво. Для приготування глазурі вилийте у каструлю воду з вишневим соком, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, додайте цукрову пудру, перемішайте до однорідної консистенції. Готове печиво задекоруйте глазур'ю. Подавайте до столу. Смачного!

– 200 грамів борошна;– 100 грамів цукру;– 1/2 чайної ложки лимонного соку;– 100 грамів вершкового масла 82%;– 80 грамів цукрової пудри;– 1/2 чайної ложки розпушувача;– 2 столові ложки води;– 1 яйце;– 80 грамів джему (на ваш смак);– дрібка солі.– 2 столові ложки води;– 200 грамів цукрової пудри;– 3 столові ложки вишневого соку.