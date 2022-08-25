Хрустка скоринка та ніжна начинка: готуємо апетитний пиріг із сливами

Сезон слив поволі завершується, а отже, варто скористатися нагодою поласувати чудовим фруктом. Хрусткий пиріг – чудовий вибір для тих, хто любить сливи та солоденьке.

Слива – доволі невибагливий фрукт. З неї легко можна приготувати варення, джем, десерт та навіть соус до м'ясних страв. Якщо у вас під рукою є сливи – варто скуштувати чудовий пиріг, з рецептом якого ми вас познайомимо.

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Рецепт хрусткого пирога із сливами

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Ніжна начинка / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

Тісто:

400 грамів пшеничного борошна;

50 грамів крохмалю;

100 грамів цукру;

2 ложки розпушувача;

250 грамів холодного вершкового масла;

3 жовтки або 1 яйце;

6 столових ложок кокосової стружки.

Начинка:

пів кілограма слив;

50 грамів цукру;

1 столова ложка ванільного цукру;

1 чайна ложка кориці;

1 чайна ложка крохмалю.

Приготування: