Пиріг з варенням на День Валентина: простий рецепт

Якщо немає часу готувати. Приготуйте солодкий, ароматний пиріг з варенням на День Валентина!
Приготуйте своїм коханим смачний пиріг з пісочного тіста з варенням, який дуже легко і швидко готується. Найкращий подарунок – зроблений власноруч.
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Пиріг з варенням
Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 200 грамів вершкового масла 82%;
– розпушувач;
– ванільний цукор;
– 400 грамів варення (на ваш смак).
Пиріг з вареннім/ Фото
Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Натріть на тертці вершкове масло.
- У мисці змішайте яйця з цукром, додайте розпушувач, ванільний цукор, перемішайте вінчиком, додайте масло, перемішайте, замісіть тісто.
- Форму 26-30 сантиметрів вистеліть пергаментом. Розкатайте тісто, викладіть у форму, зверху викладіть варення, розподіліть. Іншу частину тіста розкатайте, наріжте смужечками, викладіть зверху на варення.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-45 хвилин до готовності.
- Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!