Ягідна шарлотка: домашній рецепт від Лізи Глінської
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась з шанувальниками рецептом ароматної шарлотки з ягодами. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Інстаграм Лізи Глінської
Шарлотка готується з бісквітного тіста із додаванням заморожених ягід взимку, свіжих – у сезон. Легкий, ніжний солодкий десерт до чаю сподобається усій родині.
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Рецепт шарлотки
- Для приготування начинки заздалегідь розморозьте ягоди.
- У каструлі з'єднайте цукор і крохмаль, перемішайте, додайте ягоди. Доведіть на середньому вогні до кипіння. Викладіть у миску для охолодження.
- Для приготування шарлотки ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У чашу комбайну викладіть жовтки, додайте 50 грамів цукру, збивайте протягом 7-8 хвилин. Окремо збийте білок, поступово додайте 100 грамів цукру.
- У мисці з'єднайте білки з жовтками, додайте борошно, перемішайте.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів. Форму 26 сантиметрів вистеліть пергаментом, притрусіть дно борошном, змастіть краї вершковим маслом. Викладіть шарами тісто-начинка-тісто, відправте запікатись у духовку протягом 40 хвилин.
- Дістаньте готову шарлотку з духовки, залиште для охолодження. Викладіть з форми на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
Рецепт шарлотки з ягодами від Лізи Глінської у відео:
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