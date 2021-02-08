Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась з шанувальниками рецептом ароматної шарлотки з ягодами. Запишіть собі рецепт.

Шарлотка готується з бісквітного тіста із додаванням заморожених ягід взимку, свіжих – у сезон. Легкий, ніжний солодкий десерт до чаю сподобається усій родині. Читайте також Мандариновий пиріг за рецептом кондитерки Лізи Глінської Рецепт шарлотки Інгредієнти для начинки⁣⁣⁣:

– 100 грамів вишні без кісточок (замороженої);

– 50 грамів чорниці (замороженої);

– 100 грамів полуниці (замороженої);

– 30 грамів цукру;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю. Інгредієнти для тіста⁣⁣⁣:

– 5 шт. жовтків;

– 5 шт. білків;

– 150 грамів цукру;

– 130 грамів борошна. Для приготування начинки заздалегідь розморозьте ягоди. У каструлі з'єднайте цукор і крохмаль, перемішайте, додайте ягоди. Доведіть на середньому вогні до кипіння. Викладіть у миску для охолодження. Для приготування шарлотки ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У чашу комбайну викладіть жовтки, додайте 50 грамів цукру, збивайте протягом 7-8 хвилин. Окремо збийте білок, поступово додайте 100 грамів цукру. У мисці з'єднайте білки з жовтками, додайте борошно, перемішайте. Розігрійте духовку до температури 170 градусів. Форму 26 сантиметрів вистеліть пергаментом, притрусіть дно борошном, змастіть краї вершковим маслом. Викладіть шарами тісто-начинка-тісто, відправте запікатись у духовку протягом 40 хвилин. Дістаньте готову шарлотку з духовки, залиште для охолодження. Викладіть з форми на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) Рецепт шарлотки з ягодами від Лізи Глінської у відео: